日本动物园的熊猫宝宝或于12月亮相

（早报讯）据相关人士13日透露，日本东京上野动物园的雌性大熊猫宝宝“香香”，可能会从12月19日起正式亮相，与访客见面。

共同社报道，园方此前有意在香香出生180天后的12月中旬让其首次亮相并进行讨论。讨论结果认为应避开拥挤的周末，因此倾向于作为休园日的后一天易于准备的12月19日。

为使香香适应饲养员以外的人，园方通过在休园日打开参观通道一侧百叶窗等措施进行准备。

香香在今年6月12日出生。它是继1988年诞生的“悠悠”（雄性）之后，时隔29年再次在上野动物园诞生的大熊猫。

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