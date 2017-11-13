新山单亲妈妈逼女卖淫监150年

（早报讯）新山一名逼迫两名年幼女儿卖淫的39岁单亲妈妈，今天在新山地方法庭面对多达10项控状。她当庭认罪后，法官判她每项控状监禁15年，总共150年。由于一些刑期可同期执行，因此被告实际上必须坐牢75年。

根据控状，被告是在今年10月1日、4日、5日、6日及7日一连五天，在不同时间安排自己10及13岁的女儿到新山拉庆的同一家旅店卖淫。这触犯2001年儿童法令及2017年性侵儿童罪案法令。

由于受害者未成年，媒体依法不可报道被告或受害者的姓名等个人资料。控状指被告每次都以自己的名字向旅店的柜台登记，其“顾客”则是两名孟加拉男子。

控方指被告甚至逗留在房内，目睹这两名嫌犯向自己的亲生女儿下手。控状指被告每名孩子每次收取50令吉，两名女孩则获得一令吉、五令吉、10令吉或20令吉。

其中一名13岁的受害者过后用被告的手机传送讯息给老师，指母亲“把她们卖给外劳”，校方及警方才揭发此事。

受害者的老师之前也因她缺课18天而向校方、福利局及警方通报。警方10月25日前往被告位于士乃的住处逮捕她。

警方从两名身心灵受创的女童口中证实被告的所作所为，并将母女三人带返警局调查。据了解，被告共有五名孩子，两名受害的女儿是被告与两名前夫所生。

被告对所有控状认罪后，在求情时自称还必须照顾四岁及五岁的年幼孩子，因此要求法官卡玛鲁丁判她罚款。但检察官苏海拉认为被告罪大恶极“如同恶魔”。

苏海拉说，被告身为母亲，非但没有保护自己的孩子，反而让年幼的她们留下足以影响一生的阴影。她指被告出卖孩子换取收入，是十分残忍的虐待。她表示，儿童性侵案日益增加，因此法官应严判被告以儆效尤。

法官卡玛鲁丁在庭上花了15分钟审阅相关资料和照片后表示，他也认为本案确实很严重而必须重判以警惕社会。

免费试阅14天