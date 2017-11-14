法国举行巴黎恐袭两周年纪念活动

（早报讯）法国13日举行巴黎连环恐袭两周年纪念活动，马克龙总统和巴黎市长伊达尔戈当天前往2015年11月13日遭受恐怖分子袭击的六处地点哀悼遇难者。

中新社报道，巴黎恐袭两周年之际，马克龙夫妇前往位于巴黎北郊的法兰西体育场、巴黎市内的巴塔克兰剧场等六处遇袭地点，参加官方悼念活动。巴黎市长伊达尔戈、内政部长科隆、参议院议长拉尔谢、国民议会议长德鲁吉、前总统奥朗德等政要以及遇难者家属代表出席。

从13日上午9时开始，马克龙一行马不停蹄，依次在每处遇袭地点敬献花圈，与出席者共同默哀一分钟，纪念仪式上还逐一宣读遇难者名单。仪式结束后，马克龙与遇难者家属代表进行简短交流。

随后，遇难者家属协会在巴黎11区区政府广场上组织纪念音乐会，并释放气球追悼逝者。遇袭当晚在巴塔克兰剧场内表演的美国摇滚乐队“死亡金属之鹰”也意外现身，在音乐会上献唱。

据法国BFMTV电视台报道，“死亡金属之鹰”乐队主唱杰西·休斯演出后情绪激动，在现场用英语和法语高呼：“巴黎，我爱你！”他在音乐会后表示，他难以忘记那些逝去的人们。

报道说，也有部分恐袭幸存者和遇难者家属因不满政府对待恐袭受害者的政策而拒绝参加官方悼念仪式。一名遇难者家属表示，当局取消了协助受害者事务的国务秘书处，与赔偿保证基金的沟通也不顺畅，令他们感到“被抛弃”。

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