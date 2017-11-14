特朗普：愿与他国贸易但必须公平

（早报讯）美国总统特朗普周二表示，他在此次的亚洲之行清楚表明，美国愿意和其他国家进行贸易，但贸易条件必须对美国公平。

特朗普上台后一直强调其“美国优先”的政策，引起盟国的关注，因此他这次到访日本、韩国、中国、越南和菲律宾时，贸易问题是主要课题之一。

他在菲律宾首都马尼拉受访时说：“我们已经解释了，美国愿意和其他国家进行贸易，但必须是互惠的。我们希望美国能得到公平交易。”

特朗普还说，他的亚洲之行已经创造了3000亿美元的销售额，“包括对多家公司和中国”。特朗普没有就他的贸易宣布提供细节。

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