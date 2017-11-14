翁山淑枝国际压力越来越大

（早报讯）缅甸国务资政翁山淑枝到马尼拉出席亚细安峰会等系列会议时，联合国与多国政府领袖与她会面，讨论罗兴亚危机。这些领袖包括联合国秘书长古铁雷斯、加拿大总理特鲁多与美国国务卿蒂勒森。

美国总统特朗普与菲律宾总统杜特尔特今天也一起表达对罗兴亚危机的关切。这些都让顶着诺贝尔和平奖光环的翁山淑枝，面对越来越大的国际压力。

古铁雷斯昨晚出席“亚细安－联合国峰会”后，今天也与翁山淑枝会谈。古铁雷斯要求翁山淑枝让数十万流落孟加拉的“穆斯林难民”回国，并促成若开邦社区达致真正和解。“这些都是当务之急。”

美国总统特朗普与菲律宾总统杜特尔特今天发布联合声明表示，他们呼吁各方尽快向若开邦受影响社区提供人道援助，并欢迎缅甸政府承诺终结暴力、重新开放媒体采访、确保难民安全回归。

加拿大总理特鲁多今天表示，他与翁山淑枝针针对“若开邦穆斯林难民”的困境展开长时间会谈。

此外，翁山淑枝昨天与美国国务卿蒂勒森会谈时，媒体问翁山罗兴亚人是否是缅甸公民，翁山对这个提问置若罔闻。媒体问蒂勒森是否“将向缅甸领袖传达任何信息”时，蒂勒森只说“谢谢”。

蒂勒森明天开始访问缅甸。翁山淑枝与蒂勒森对罗兴亚议题十分低调，相信是为了避免影响蒂勒森的访问。

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