缅军又让外国媒体进入若开邦

（早报讯）缅甸军方又安排外国媒体进入若开邦动乱最严重的孟都县（Maungdaw），这可能是美国国务卿蒂勒森周三到访前的“形象工程”。

军方上周日（12日）以直升机载送法新社等外国媒体到孟都南部临海小镇阿勒丹觉（Ale Than Kyaw）。法新社记者指当地到处是遭焚毁的村落废墟，以及大片大片尚未收割的稻田。

这些媒体在一名缅军准将及边防警察的监视下，也获准访问在海边搭棚居住的罗兴亚穆斯林。受访者表示，他们还留在当地是因为无力支付出逃所需的50美元（约68新元）船费。

不过，这些留下来的罗兴亚人也发现无以为生。25岁的欧索马表示：“我们向来以务农及捕鱼维生。但这些农民与渔民如今不请工人了。”他说，当地大多数罗兴亚商人与地主都逃出国了。

一名三个孩子的年轻妈妈，怀中抱着一个月大的婴孩。她与家人都不确定孟加拉难民营的生活是否比他们现在的生活好。“但我们仍希望与那些已在那里的人那样（逃到难民营）。”

记者发现一些无力支付偷渡船费的绝望罗兴亚人，也尽其所能地准备用自己的方式逃亡。

18岁的罗施阿末当时正与其他人使用塑料管与竹子，打造简陋的排筏。几个月来有许许多多罗兴亚难民在逃往孟加拉途中溺毙。但这名少年说：“我们不怕死在（逃亡）途中，因为我们已无路可走。”

缅军与若开邦叛军今年8月爆发冲突后，当局政府就严禁国际组织或媒体进入若开邦。缅军过后在若开邦的镇压引起各国关注并可能实施制裁，这些压力让军方认为必须“辟谣”及改善形象，于是在9月初及9月底安排几次当地与外国媒体到若开邦采访。不过相关报道往往让军方大失所望。

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