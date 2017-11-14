美防长：三航母共同参加军演是正常状态

（早报讯）美国国防部长马蒂斯13日对媒体表示，近期美国三艘航母将齐聚西太平洋开展军事演习，这只是美国和盟国的正常军事交流。

新华社报道，马蒂斯表示，此次军演是按计划行事，“军演没有重大讯息要传递，这只是我们和盟国的正常军事交流”。

马蒂斯还说：“此时如果这些航母是在欧洲，我确信它们会与英国及挪威等国海军共同工作。这是正常状态。”

美国海军第七舰队8日发布消息说，将于11日至14日在西太平洋举行由“罗纳德·里根”号、“尼米兹”号和“西奥多·罗斯福”号三个航母战斗群共同参加的军事演习。

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