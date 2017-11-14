8公司竞投马来西亚城 财部近日公布花落谁家

（早报讯）马来西亚首相兼财长纳吉指出，财政部早前公布的8家符合资格公司，已表明有意成为马来西亚城主要发展商，目前该部在进行仔细评估，料近期公布招标结果。

他说，隶属财政部长机构的马建屋（MBSB）已公布征求建议书（RFP），以挑选有意成为马来西亚城（Bandar Malaysia）主要发展商的本地或国际公司，财政部网站还阐明，招标者必须来自全球500大企业（Fortune 500）、有能力在连续3年内赚取不少过500亿令吉。

纳吉本月8日以书面回复民行党灵北区国会议员潘俭伟提问时，这么披露。

潘俭伟今日在国会媒体室就此召开记者会指出，早在马来西亚城进行“公开招标”时，依斯干达海滨控股（IWH）与中国铁路工程集团（CREC）已因无法履行股权买卖协议下的付款义务，而宣告协议失效，质疑还有哪家国际公司有意提供比早前协议更高的代价，去获取有关工程项目。“政府发出征求建议书距今已4个月，却仍无哪家企业将成为马来西亚城主要发展商的消息，而有关6至8家企业有意投标的消息，都是从主流媒体和国会答复而来。”

他认为，政府拖延项目进度并一直做出与早前不一致宣布，是因为马来西亚城距今仍无法找到新的主要发展商，而那些据说有兴趣投标的企业，可能没兴趣争取此项目，抑或不满意财政部提出的要求。潘俭伟说：“财政部必须停止发白日梦，回归现实。”

马来西亚城原是一马子公司的发展项目，但一马为了摆脱债务和落实公司重组计划，改由财政部属下公司敦拉萨国际贸易中心城市有限公司（TRX City）掌控马来西亚城发展计划。

TRX City在2015年12月31日宣布，脱售马来西亚城六成股权给IWH-CREC的联营财团。不过，TRX City在2016年5月3日指买方没按期付款导致交易无效，但买方否认其说法。

分析师认为，当局取消这项交易，主要原因是马来西亚城的价值已经“大幅增值”，因此重新招标可让当局获得更大利益。

该财团在2015年底对马来西亚城六成股权的收购价是123.5亿令吉（约40亿新元），而万达集团董事长王健林5月13日则指该计划值100亿美元（约138亿新元）。

按马来西亚城计划，吉隆坡新街场空军基地搬空后，该地段将发展成包含新隆高铁吉隆坡终站、捷运、电动火车及机场快铁等的公共交通枢纽，同时也会打造一个综合地下城。

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