马国土权组织否认涉及许景裕牧师失踪案

（早报讯）马来西亚人权委员会所召开的听证会，把土著权益组织扯入许景裕牧师失踪案，引起这个马来右翼组织的不满，表明将找律师厘清真相。

土权组织副主席鲁哈尼阿末今天文告引述英文网媒“自由今日马来西亚”的报道称，许景裕（Pastor Raymond Koh）失踪案的调查官苏巴里昨天在听证会供称，土权组织可能与案件有关。

据报道，苏巴里当时是回应许景裕家属代表律师杰勒的提问。

鲁哈尼表示，苏巴里这番言论令他们感到十分遗憾。“苏巴里助理总监这番言论已对土权组织造成严重的影响，毕竟其成立的主要宗旨是为了捍卫联邦宪法及维护国家安全。”

他表示，土权组织将向人权委员会索取苏巴里的供词全文，随后交由律师研究。

人权委员会从10月19日开始，召开为期10天的公开听证会，以调查许景裕牧师等四人失踪事件。

从去年11月起，就有四名宗教和社运界人士相继被绑架和失踪，目前仍没有下文，他们是许景裕、约书亚希尔米（Joshua Hilmy）牧师和妻子露丝（Ruth）牧师，以及玻璃市希望（Perlis Hope）社运分子安里仄末（Amri Che Mat）。希尔米曾是穆斯林，在改信基督教后，遭内安法令扣留两年。

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