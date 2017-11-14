马国警方：有势力不满穆斯林声援许景裕烛光会

（早报讯）马来西亚人权委员会调查“许景裕等4人失踪案”的听证会今天续审，调查该案的警方调查主任苏巴里相信，有一股势力不满中庸穆斯林出席声援许景裕烛光会。

苏巴里坦承，穆斯林年轻人脱教的新闻或激怒一些人士。

许景裕家属代表律师询问苏巴里，时任警察总长卡立曾说调查许景裕被指为穆斯林改教，是否意图引导舆论相信掳绑案与改教有关，苏巴里坦承，确实有可能。他补充，被指改教的穆斯林少年没有向警方举报，反而是一家非政府组织举报改教一事。

许景裕的妻子早前否认其丈夫所领导的“社区希望”诱导穆斯林改教。她还说，其丈夫特别指示属下志工不得向穆斯林传教。

针对警方没获取许景裕被掳闭路电视录影一事，苏巴里指出，事发现场至少有5架闭路电视，但全都损坏，导致警方难以取证。

询及案发现场附近的白蒲大道的闭路电视录像，他说，警方只有掳绑前的录像。“我们看见3辆多用途汽车和2辆轿车、一辆丰田Vios和一辆本田轿车。这支录影在早上10点15分至20分之间所拍摄。”

对于警方能否提供闭路电视录像，苏巴里加以拒绝，称这或会影响警方的调查。不过律师不满苏巴里说辞，更指警方意图隐瞒证据。“若他们说，全部闭路电视损坏，我们怎能相信？”

苏巴里说，警方一直去函市政厅，以修理闭路电视。“但他们说，维修费用过于昂贵，因此他们不能做什么事。”

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