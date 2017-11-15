韩国东南部5.4级地震 全国多地有震感

（早报讯）韩国媒体报道，当地时间15日下午2时29分（新加坡时间下午1时29分），韩国东南部浦项市以北9公里处发生5.4级地震， 首尔首都圈、江原道、光州、济州岛、釜山海云台等全国多地均有震感。

地震后，陆续发生余震至少7次。而在地震发生前的当地时间下午2时22分（新加坡时间下午1时22分），还曾发生两次规模2.2、2.6的前震。

地震已造成7人受轻伤，韩国消防当局救助了42人，接到了7000通有关地震的119求助电话。

地震发生的详细位置是北纬36.12度、东经129.36度，位于梁山断层最北端。

地震后，当局一度切断全国输油管线。据了解，除了输往浦项的管线正在紧急检查中，其余管线已恢复输油。

韩国核电部门核实震区核电站未受地震影响。浦项钢铁（POSCO）表示，该厂运行正常。

地震后，韩国全国的通话量增加3倍，部分地区出现的通信受到影响。

韩国YTN电视台播出的画面显示，地震达到了让物件从架子上掉下来的强度，位于浦项市的韩东大学校舍受损严重。另据该台报道，当局正在确认两次地震的关联性。

韩国陆军特种部队、海军陆战队已待命，随时准备出动救灾。

结束访问东南亚的韩国总统文在寅也在专机上得知了地震的消息，并将在回国后立即主持会议听取关于浦项地震的报告。

这是去年9月12日历史文化名城庆州遭遇强震以来，韩国庆尚北道发生的第二次强震。浦项市靠近庆州，但目前还没有文物受损的报告。

地震也一度造成庆州至大邱市的KTX高速铁路列车停车。韩国铁道公社表示，浦项火车站并未关闭，仍在运行中。KTX高速铁路列车也减速，以时速170公里以下的速度运行。

韩国教育部表示，明天举行的高考将按照预定计划进行。

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