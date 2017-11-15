美国批准世界上第一种数字药物

（早报讯）美国食品和药物管理局已经批准世界上第一种数字药物。这种药物里含有一种可摄入传感器，用来告知医生病人是否按时服药等信息。

新华社报道，美药管局本周发表声明说，这种名为Abilify MyCite的数字药物由日本大冢制药公司生产，由两种现有产品构成，一种是2002年批准用于治疗精神分裂症等疾病的阿立哌唑（Abilify），另一种是2012年批准的一种传感器跟踪系统，由美国普罗蒂厄斯数字医疗公司（Proteus Digital Health）生产。

该药片进入人体溶解后，沙粒大小的传感器接触到胃液，就会向病人身上的穿戴式贴片发送信息，包括服药时间以及特定生理数据；而贴片又会把信息传给智能手机。经病人允许，医生和护理者可通过网络接触到这些信息。传感器最终会从人体排出。

大冢制药和普罗蒂厄斯数字医疗公司在一份声明中强调，美药管局仅批准利用这种技术跟踪药物摄入信息，但尚不清楚它能否真正提高病人的服药依从性。

两家公司还表示，Abilify MyCite不能用来实时或在紧急情况下跟踪服药信息，因为相关检测可能会有延迟，也可能不会发生。

目前，Abilify MyCite被批准治疗成年人精神分裂症等疾病，但不包括痴呆相关精神疾病。

免费试阅14天