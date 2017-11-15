土耳其批评叙库尔德武装和美国庇护IS

（早报讯）土耳其谴责叙利亚库尔德武装允许被围困的“伊斯兰国”武装分子从叙利亚拉卡撤离。

新华社报道，土耳其外交部14日晚发表声明说，在各方围剿伊国组织之际，由库尔德武装主导的“叙利亚民主军”却与伊国组织达成秘密协议，允许伊国武装人员从拉卡撤离。

声明批评说，叙利亚库尔德武装的真实意图不是打击伊国组织，而是建立“非法既成政权”并占领更多领土等。

声明还对美国对上述秘密协议的回应表示失望。据美国媒体，美国国防部发言人13日表示，该撤离协议是“本土化的解决方案”，美国给予“尊重”。

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