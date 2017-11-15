六个涉恐怖主义者通过“签证抽签”进入美国

（早报讯）美国总统特朗普政府14日说，签证抽签计划使得纽约市恐怖袭击嫌犯赛波夫得以进入美国，至少还有五名涉恐怖活动的外国人也通过同样一种抽签程序进入美国定居。

美国侨报网引述福克斯新闻（FoxNews）的报道说，极端组织“伊斯兰国”支持者赛波夫（Sayfullo Saipov）在曼哈顿下城制造了万圣节恐怖袭击，造成8人死亡，12人受伤。他在2010年从乌兹别克斯坦通过签证抽签计划（visa lottery program）进入美国。

这种抽签程序亦称“多元化签证抽签计划”（Diversity Visa Waiver Program），每年会发放5万份移民签证。联邦公民及移民服务局（US Citizen and Immigration Services）是“从所有低概率签证移民中随机进行选择”。

国务院称，随机选择是指，每年通过电脑在申请永久居留或绿卡的外国人中进行抽签。

特朗普政府已经认定数名恐怖主义嫌犯是通过签证抽签随机选择进入美国的。

司法部说，10月27日，就在赛波夫在纽约市发动恐袭前不久，另一名抽得签证的乌兹别克斯坦人阿卜杜拉苏尔·哈桑诺维奇·久拉博耶夫（Abdurasul Hasanovich Juraboev）判了15年监禁。他承认为“伊斯兰国”密谋提供物质支持。

还有一名中签者、巴基斯坦人赛·哈里斯·艾哈迈德（Syed Haris Ahmed）在2009年被判在美国及海外犯下与恐怖主义相关罪行。

特朗普向来直言不讳地批评这一项目，并呼吁将其淘汰，同时要求停止连锁性移民，即让移民进入美国与已经在当地居住的亲戚团聚。

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