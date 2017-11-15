特朗普欲减富人税 美400富豪联署反对

（早报讯）美国400名富豪近日联名致信国会，反对总统特朗普和共和党的税改方案，这个方案将为富豪们的大企业大幅减税。

法广网援引《华盛顿邮报》报道，参与联署的包括金融家索罗斯（George Soros）、慈善家洛克斐勒（Stephen Rockefeller）、冰淇淋制造商Ben & Jerrys创办人科恩（Ben Cohen）与格林菲尔德（Jerry Greenfield）、美国航空公司前执行长克兰德尔（Bob Crandall）等。克兰德尔表示：“我认为减税是荒谬的。”

本次联署由富人组成的自由派组织“财富责任”（Responsible Wealth）与倡议团体“进步之声”（Voices for Progress）共同推动，旨在反对特朗普为顶层5%富人减税的计划。

信中指出：“我们敦促你们反对任何进一步加剧不平等的法案，税收改革至少应该是对收入无影响的。我们对于税收损失深感担忧，这将导致教育、医保等关键服务被大幅削减，并将妨碍我国恢复对人民和社区进行投资的能力。”

信中表示：“我们呼吁国会提高我们的税收，以带来更多的迫切需要的收入，并恢复对重要服务的投资。这样做将有助于创造就业，巩固中产阶层，并确保美国的经济成功。”

特朗普的减税计划将企业税由35%减至20%，所得税率从七级简化为12%、25%、35%三级，其中最高税率从39.5%降至35%，并废除遗产税。

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