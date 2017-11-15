日欧部长通电 确认争取年内谈妥EPA

（早报讯）日本与欧盟15日就经济伙伴关系协定（EPA）谈判举行部长电话会谈，确认将为尽早谈妥倾注“最大限度的努力”。

共同社报道，日本外交部长河野太郎与经济产业部长世耕弘成，分别与欧盟贸易委员马尔姆斯特伦举行了电话会谈。

相关人士透露称，欧盟对年内最终谈妥的目标表明了意愿，日本也表示理解。双方将以谈妥为优先，至于7月达成框架协议后依然持续对立的投资纷争解决程序规定，则预计将从协定中剥离并继续协调。

日本政府将推进工作层面和部长间的磋商，同时为应对廉价的进口农产品增加而汇总对国内农户的支援举措。此外，还将瞄准不含美国的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）生效，最早本月24日修改综合性的政策大纲。

日欧EPA谈判在关税等大部分领域基本谈妥，但对于在海外发展的企业因制度变化遭遇不利时，能够向当地国家要求赔偿的制度，则被延后得出结论。日本希望采用企业和国家每次选择仲裁人的“投资者—国家争端解决机制”（ISDS），欧盟则希望建立常设的“投资法院”。

日欧EPA把2019年较早时期生效作为目标。日本考虑的是2018年中期签署，同年秋季若有临时国会，就提交协定案和相关法案。

协定草案规定，欧盟在生效第8年取消乘用车关税，日本则减免欧盟产奶酪、猪肉、木材、意面等的关税。在日本政府的国内农业支援举措草案中，写明将推进国产奶酪的品牌化以及木材制品加工设施的高效化，要削减作为意面原料的进口小麦的实际关税。

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