研究：美青少年自杀率上升或与社媒有关

（早报讯）美国期刊《临床心理学》11月14日刊载的研究报告显示，近年来美国青少年自杀率不断上升的趋势，恰与社交媒体的兴起时间相吻合，两者“可能存在关联”。

中新网援引美国媒体报道，美国疾病控制预防中心的数据显示，2010年至2015年美国青少年的自杀率不断攀升，而此前近二十年，这项数据一直呈下降趋势。

这项研究表明，导致青少年自杀率升高的原因之一就是“网络欺凌”，社交网站上所描述的那些“完美”的生活可能对青少年的身心健康是沉重的打击。

研究人员参考了美国疾病控制预防中心的数据以及两项针对美国高中生情绪如何受社交网络影响的调查。

结果显示，从2009年至2015年，每天至少使用5小时电子设备的青少年人数从2009年的8%上升到2015年的19%。这类青少年与每天仅使用1小时的群体相比，呈现出更高的自杀意愿。

另外，2015年有36%的美国青少年感到无助，或者有自杀的想法，高于2009年的32%。

该报告作者、圣地亚哥州立大学心理学教授特文格（Jean Twenge）说：“我们应该停止‘手机是无害的’想法，监督青少年对手机和社交媒体的使用很重要，能够帮助他们适可而止。”

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