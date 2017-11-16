恐龙灭绝可能“纯属偶然”

（早报讯） 一种理论认为，约6600万年前，一颗小行星撞击地球，导致恐龙等物种大灭绝。日本一项新研究发现，这可能是个小概率事件，因为小行星撞击地球的位置，使恐龙等动物“很不走运”地灭绝了。

有研究曾显示，小行星撞击地球后，会造成大量烟尘进入大气平流层，遮天蔽日。美国一项研究就曾估算出，当时进入大气层的烟尘阻挡了超过99%的阳光到达地球表面，让地球陷入近两年的黑暗。

日本东北大学等机构研究人员此次通过他们建立的“全球气候模型”，重点研究了这些烟尘挡住阳光后造成的温度变化。结果发现，当时的烟尘可能使陆地气温降低了13到17摄氏度，而气候的骤变可能是恐龙灭绝的重要原因。

进一步研究发现，当时小行星撞击的区域恰好位于地层有机物含量丰富的富烃区，高含量的有机物受热后产生更多烟尘。他们通过模型估算，如果撞击区域在有机物不那么丰富的其他区域，产生的烟尘量可能不足以导致如此大幅的降温，进而造成物种大灭绝。

研究人员说，由于地球表面富烃区仅占约13%，所以恐龙等生物的突然灭绝“很不走运”。他们下一步将研究大型火山爆发等对气候的影响，以更好地了解类似事件与生物灭绝之间的联系。

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