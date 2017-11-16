亚马孙雨林碳汇能力受砍伐和气候变化影响

（早报讯） 英国爱丁堡大学15日发布一项研究说，在砍伐和气候变化影响下，亚马孙雨林的碳汇能力受到不小影响，即便种植新树木，其碳汇能力要恢复到之前的水平仍有不小挑战。

“森林碳汇”是指森林植物能够吸收大气中的二氧化碳并将其固定在植被或土壤中，从而减少二氧化碳在空气中的浓度。亚马孙热带雨林位于南美洲的亚马孙盆地，占地数百万平方公里，横越巴西等多个南美洲国家，占全球森林面积约20%，是全球最大和物种最多的热带雨林，也被比喻为“地球之肺”，此前不少研究都认为这片雨林具有重要的碳汇能力。

这份刊登在英国《科学报告》杂志上的研究发现，1993年至2012年间，砍伐和气候变化导致这一区域损失的碳汇能力达22亿吨，这相当于10年间亚马孙盆地横跨的多个国家燃烧化石燃料的碳排放量。

研究人员认为，当前气候条件影响了雨林中树木生长，这也使亚马孙盆地中新生树木的碳汇能力有所下降。

研究团队表示，重新种植树木来恢复森林覆盖仍然是有效应对气候变化影响的途径，但在气候变化影响下，重新种植以及自然逐步恢复的森林可能无法与未受人类活动干扰时的森林相比。因此，未来还需要进一步结合新的卫星数据来具体分析，以便帮助受影响国家更好地保护和管理森林。

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