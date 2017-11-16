澳外交官在纽约玩信任游戏意外坠亡

（早报讯）一名澳大利亚外交官在纽约曼哈顿一公寓处坠楼身亡，而其坠亡的原因竟然是与朋友玩“信任游戏”。

中通社引述澳大利亚新闻网的报道说，本周三（15日）凌晨1点40分左右，一名男子在纽约曼哈顿下城坠楼身亡。死者名为辛普森（Julian Simpson），现年30岁，是一名澳洲外交官。辛普森从下东城克林顿街附近一栋公寓的7楼坠落，摔在2楼天台上，随后他被送往医院，但终因伤势过重而死亡。

14日晚，辛普森和妻子及友人外出用餐，之后再回到公寓继续喝酒，接着辛普森与朋友一行10人走上公寓天台欣赏纽约的夜景，因为当天纽约帝国大厦将点亮彩虹灯以庆祝澳大利亚同性婚姻合法化。期间，辛普森鼓励友人们在他向后倒时，从背后接住他。但就在朋友们还没反应过来时，辛普森已经站在天台边缘，向后倒去。

尽管一位友人眼疾手快抓住了辛普森，但最终辛普森还是重重摔了下去。消息人士透露，在出事前辛普森向一位男性友人说道：“我可以证明你能信任我，我们一起来玩信任游戏吧。”警方随后也证实说，辛普森是在玩“信任游戏”时坠亡的。

据悉，辛普森是澳洲驻联合国的副秘书，目前澳洲驻联合国代表处尚未就此事作出回应。澳洲外交贸易部发言人在一份声明中证实，该部门“正在向在纽约坠亡的澳洲外交官的家属提供领事援助”。

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