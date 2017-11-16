消息：哈里里48小时内飞往巴黎

（早报讯）接近黎巴嫩已辞职的总理哈里里的消息人士说，哈里里预料将在48小时内离开沙特阿拉伯首都利雅得前往法国巴黎，过后他将回返贝鲁特，以便正式辞去总理职务。

哈里里11月4日在利雅得突然宣布辞职后就销声匿迹，引发他遭沙特软禁的传言。哈里里12日在利雅得受访时否认遭软禁，他当时也表明将在数天内回国正式提交辞呈。

法国总统马克龙15日邀请哈里里访问巴黎，但称这不是让哈里里流亡法国。正在利雅得访问的法国外长勒德里安16日说，哈里里已经接受了访问巴黎的邀请，但他表示不清楚哈里里何时将成行。

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