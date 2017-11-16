美国多半员工过去一年没加薪

（早报讯）调查显示，过去一年来，一半以上的美国人工资并没有增加，只有高学历和较高收入的员工较有可能加薪。

美国侨报网引述《今日美国》的报道说，银行利率网（Bankrate.com）于11月1日至5日对1009人的电话调查发现，过去一年，有52%的受调查者都没有看到工资上涨。30%的受调查者在现职得到了加薪，10%的人得到了收入较高的工作，其余8%的人两项都占。也即，48%的人在现职加薪，或因转换工作而收入增加。

银行利率网首席金融分析师麦克布莱德（Greg McBride）说：“尽管经济继续好转，美国人的薪水却不增加，令人失望。”

联邦劳工部的统计数据显示，过去两年，全美所有劳工的年薪平均增加了2.5%，增幅高于此前的2.2%。

可是，银行利率网的调查却发现，大约一半劳工的薪水有了净增加，而另一半则基本持平，至少按照每年的情况来看是那样。麦克布莱德指出，其结果可能意味着普通劳工大约两年才得以加薪一次。

技术较高的劳工加薪幅度比较大。在只有高中及以下学历的劳工当中，加薪者为26%；在具有大学文凭的劳工当中，36%的人薪水有所增加。

另外，年收入3万美元（4.06万新元）以下者，仅有17%的人得到了加薪；而年收入在7万5000美元（10.16万新元）以上者，加薪者比例高达43%。

值得注意的是，对于那些需求度高的员工，如软件开发者，许多公司的加薪幅度都比较大，而其他人则加薪较少或工资原地踏步。

免费试阅14天