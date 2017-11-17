美众议院通过税改法案

（早报讯）美国众议院16日以227票赞成、205票反对的结果通过税改法案，美国总统特朗普称这是实现其减税承诺的重要一步。

据中新社报道，众议院议长瑞恩在投票前称，这份《减税和就业法案》将促进经济增长，为美国中产家庭重新带来机会。当天，众议院的民主党无一人投赞成票，共和党也有13人投下反对票。

对于特朗普和控制参众两院的共和党而言，在废除“奥巴马医改”的努力屡遭挫折之后，税改法案在众议院的通过是一件值得庆祝的事情。在获得足够赞同票后，众议院的共和党人纷纷起立鼓掌。

当天中午，特朗普曾专程赴国会参与众议院共和党会议。在众议院通过税改法案后，白宫发表了特朗普的声明。他说，这是实现在年底前为美国人民提供历史性减税计划承诺的重要一步。

特朗普在声明中称，我们正在努力使勤劳的美国中产家庭能够保留更多的收入，使美国公司和工人在全球竞争中占据主导地位。一个简单、公平和具有竞争力的税法将极大促进经济增长，现在这个税法已经触手可及。

在共和党称这份税改法案将助力美国经济、减轻民众税负的同时，民主党则谴责该法案是给富人和大公司减税，且增加部分中产阶级的税负。肯塔基州的民主党众议员亚缪斯拿着一张巨大的支票在众议院表示反对，这张由“众议院共和党”签名的虚拟支票将“5000亿美元”支付给“最富有的1%美国人”。

国会共和党高层希望能够在今年圣诞节前将税改法案送到白宫给特朗普签字生效，但是税改法案在参议院的前景却悬而未决。

目前，参议院的相关委员会仍在撰写税改法草案。据《国会山报》称，参议院的税改法案版本与众议院有着诸多差距，例如州和地方的税务减免、公司税的减免时间以及加入废除“奥巴马医改”中的个人强制参保内容等。

尽管共和党在参议院占多数席位，但在几乎不可能有民主党人投赞成票的情况下想要通过税改法案，共和党最多只能在党内失去两票。来自威斯康辛州的共和党参议员约翰逊日前已表示，他因为公司税率的问题反对参众两院的税改法案版本。缅因州的共和党参议员科林斯也对参议院税改法草案中包含废除个人强制参保的内容表示忧虑，但她还未明确表示反对。其它多数共和党参议员也尚未对税改法草案表明立场。

此前，虽然众议院通过了相关医改法案，但由于三名共和党参议员投下反对票，共和党力推的《医保自由法案》以51票对49票在参议院被否决，被视为特朗普和共和党执政的重大挫折。

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