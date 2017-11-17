性骚扰电台主持人 美参议员道歉

（早报讯）美国洛杉矶一名电台女主持人16日指称明尼苏达州联邦参议员弗兰肯在2006年对她性骚扰，弗兰肯最终发表声明表示道歉。

据中新社报道，在KABC电台的早间节目当主持人的特威登在电台网站上发表文章，称在2006年参加美国劳军组织的一次活动时，遭弗兰肯强吻和抚摸，并附上了一张弗兰肯对着镜头向睡着的特威登“袭胸”的照片。

据称，特威登2006年12月参加美国劳军组织一次赴中东的演出活动，当时身为喜剧明星的弗兰肯为相关演出撰写剧本。特威登称弗兰肯以彩排为名强吻了她，还趁她在回美国的飞机上熟睡时拍了“袭胸”的照片。

弗兰肯当天发表了两份声明。前一份简短声明中他说自己不记得强吻一事，并说“袭胸”照片原本是为了搞笑。在面临舆论指责后，弗兰肯又发了一份长篇声明，向特威登表示诚挚道歉。

特威登受访时表示，她接受弗兰肯的道歉，对于特威登是否应当辞职，她表示这不由她决定。弗兰肯则表示他愿意接受国会的道德审查。

近日性骚扰一事在美国国会持续发酵。阿拉巴马州联邦参议员共和党候选人穆尔已经连续被数名妇女指称在青少年时期遭其性骚扰。尽管众议院议长瑞恩和参议院多数党领袖麦克康奈尔等人都表示穆尔应该退出竞选，但他否认所有指控，并拒绝退出竞选。

白宫新闻发言人桑德斯16日在记者会上被问及穆尔是否应该退选时称，这应当由阿拉巴马州人民来决定。她同时表示，总统特朗普认为对穆尔的相关指控令人困扰，应当被严肃对待。

民主党众议员斯派尔此前称，众议院在过去十年在性骚扰和解问题上花了1500万美元，但她的发言人事后又澄清，这些费用不仅只是性骚扰和解，还包括种族、宗教歧视等等。

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