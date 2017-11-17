韩情报机构：朝洲际导弹遇技术瓶颈

（早报讯）韩国国会情报委17日消息，国家情报院16日报告称，朝鲜在加紧研制洲际弹道导弹的最后关头遭遇弹头重返大气层的技术难点。

据韩联社报道，洲际导弹在冲出大气层后长时间飞行才能返回大气层，要承受高温高压等苛刻的飞行环境，国情院认为朝鲜苦于无法获得弹头再入大气层所需的关键技术。

据国情院分析，朝鲜暂停导弹挑衅的原因有三：首先，全方位的国际制裁重创朝鲜经济；其次，金正恩上台以来穷兵黩武财政不堪重负；最后，美军战略武器全面换防部署半岛造成军事压力。但国情院指出，朝鲜随时可能试射导弹。

另据路透社报道，美国一家研究机构周四报告称，本月拍摄的朝鲜海军造船厂卫星图片显示，朝鲜正在积极进行一项大计划，要建造该国第一艘弹道导弹作战潜艇。

位于华盛顿的朝鲜监视项目“北纬38度”(38 North)引用了11月5日拍摄的影像，展示朝鲜新浦南部造船厂（Sinpo South Shipyard）的活动。报告称，图片上有两个巨大的圆形物体，可能是潜艇承压壳的部分壳体，并称它们似乎比朝鲜罗密欧级（ROMEO-class）攻击潜艇更大。

该组织在报告中说：“该造船厂内有些东西似乎是潜艇承压壳的部分船体，说明他们在建造新潜艇，也许是新浦级（SINPO-C）弹道导弹潜艇——即当前新浦级试验弹道导弹潜艇的后续版本。”

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