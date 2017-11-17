研究：运动可延缓大脑海马体萎缩

（早报讯）澳大利亚西悉尼大学日前发表新闻公报说，该校参与的一项国际研究发现，有氧运动可以延缓由于衰老导致的大脑海马体萎缩，从而提高记忆力。

随着年龄增长，脑健康会下降，脑部将逐渐萎缩。海马体是人类及脊椎动物脑中的重要部分，分别位于左右脑半球，主要负责长时记忆的存储转换和定向等功能。

据新华社报道，此前动物实验已经发现运动可以增加鼠脑的海马体体积，但尚无证据表明运动对人类也具有同样效果。

西悉尼大学等机构的研究人员综合分析了14篇临床研究报告，共涉及737人。这些人的年龄在24岁至76岁之间，既有健康人士，也有阿尔茨海默病、精神分裂症、抑郁症等认知障碍患者。在试验中，部分参与者被要求在三至24个月内，每周进行2至5次骑车、散步或跑步等有氧运动。

研究人员对比了有氧运动的人与没有运动的人在试验前后的大脑扫描图后发现，运动可以增加健康人士的海马体体积。运动虽然不会增加认知障碍患者右脑海马体的体积，但却可以使左脑海马体体积显著增长。

参与研究的西悉尼大学的弗斯指出，运动时人体会分泌一种名为脑源性神经营养因子的蛋白质，可以防止由衰老引起的脑功能退化，减缓海马体萎缩，保持脑健康。

这项研究成果已发表在美国《神经影像学》杂志上。

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