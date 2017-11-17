三党仍存分歧 德国联盟政府难产

（早报讯）德国相关政党错过了总理默克尔设定的周四最后期限，在移民和财政等关键问题上未能达成一致，因此默克尔组建三方执政联盟的努力可能要延续至周末。

默克尔的保守党派、亲商业的自由民主党和奉行环保主义的绿党在当地时间早上约4时表示，他们将休息几个小时，在周五中午前后重新开始谈判。

默克尔所属德国基督教民主党秘书长陶贝尔说：“我们仍认为值得尽全力来达成协议……但另一方面，这显然很困难。”

自由民主党副主席库比基表示，经过四周的谈判仍未能达成协议，这令他“非常沮丧”。“如果情况保持不变，我们将无法取得任何进展……当你坐下来谈判，然后意识到又回到起点时，这太令人沮丧了。”

绿党高层官员凯尔纳表示，还有很多工作要做，目前“尚未达成协议，也没有做出任何决定”。

据路透社报道，默克尔原本希望在周四完成有关联盟的试探性谈判，但会议开始后气氛很快就转僵了。各党派人士都挤在各自的党团里，各党派官员则互相指责。如果三个政党无法达成协议，可能要举行新的选举。

即使谈判各方达成了协议，还必须获得党内下级官员的认同。11月25日举行的绿党会议将是一场关键考验，届时绿党普通党员将审视执政联盟协议。

免费试阅14天