马国土团党可能无法参加大选

（早报讯）马来西亚社团注册局说，前首相马哈迪成立的土著团结党若无法在指定期限内召开全国代表大会，当局可能禁止土团党参加第14届大选甚至解散该党。

土团党目前是反对派希望联盟各成员党中，对执政的巫统威胁最大的政党。土团党一旦确定来届大选无法上阵，势必扰乱反对党对大选的布局，并大大提高巫统及国阵的胜算。

社团注册局总监苏拉华蒂昨天在记者会表示，土团党成立超过一年，却迟迟未召开全国代表大会，这不仅抵触《1966年社团注册法令》，也违反土团党党章。

她说，社团注册局曾接受土团党暂缓召开全国代表大会的申请，但土团党党章已规定需要在限期内召开会。“土团党在一年多前（去年9月）成立，他们必需召开全国代表大会。该党（声称）组织架构存在缺点等（无法召开全国代表大会的）理由，都并非我们（社团注册局）的问题。”

她表示，根据土团党党章，支部大会必须在区部代表大会的14天前召开，区部代表大会则需在全国代表大会前60天举行。

苏拉华蒂指土团党应准备召开大会而不能以各种理由推搪。她表示，土团党若无法在期限内召开大会，当局有可能宣布解散土团党。她否认此事有政治力量介入，并强调政党社团未能照章行事是件大事。

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