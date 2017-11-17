被软禁的津巴布韦总统首次参加公开活动

（早报讯）津巴布韦总统穆加贝17日在首都哈拉雷主持了津巴布韦开放大学的毕业典礼。这是该国政局动荡以来，穆加贝首次参加公开场合活动。

穆加贝是津巴布韦所有公立大学的名誉校长，按照惯例，这些学校的毕业典礼他通常都会参加。

新华社报道，当天上午10时许（新加坡时间下午4时许），穆加贝到达现场并主持了毕业典礼。下午1时30分左右毕业典礼结束，穆加贝全程未发表讲话。

另据当地媒体报道，穆加贝16日下午与国防军司令奇文加以及由南非总统祖马派来的特使在总统府进行了会谈。报道没有提及会谈内容。

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