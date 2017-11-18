习近平特使会见崔龙海：推动中朝两党两国关系发展

据中联部官方网站11月17日报道，11月17日下午，朝鲜劳动党中央政治局常委、中央副委员长崔龙海在平壤会见了中共中央总书记习近平特使、中联部部长宋涛。

崔龙海欢迎宋涛作为习近平总书记特使访问朝鲜。宋涛通报了中国共产党第十九次全国代表大会的主要精神和历史性贡献。宋涛表示，大会把习近平新时代中国特色社会主义思想确立为党的指导思想并写入党章，系统总结回顾过去五年的历史性成就和历史性变革，作出了中国特色社会主义进入新时代的重大论断，提出了到本世纪中叶建成社会主义现代化强国的目标和“两步走”战略安排，明确了新时代党的建设总要求。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们对夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，实现中华民族伟大复兴的中国梦充满信心。

崔龙海感谢宋涛的全面通报。他表示，中共十九大对中国共产党和中国人民具有重大意义。大会决定把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党的指导思想并写入党章，选举产生以习近平同志为核心的新一届中共中央领导集体，朝鲜劳动党表示热烈祝贺。我们相信，在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国人民一定会在全面建成小康社会、争取中国特色社会主义伟大胜利的进程中取得巨大成就。

双方还就中朝两党两国关系等交换了意见，表示中朝传统友谊由两国老一辈领导人亲自缔造和培育，是两国人民共同的宝贵财富。双方要共同努力，推动中朝两党两国关系向前发展，为两国人民造福。

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