澳前总理陆克文自称"老干部" 赞中国脱贫事业

国际金融论坛第14届全球年会18日上午在广州开幕，国际金融论坛（IFF）主席、澳大利亚前总理陆克文在致辞时，自称是学习中国语言和历史文化的“老干部”，见证了改革开放给中国带来的深刻变化，盛赞数亿中国人脱贫是一件很了不起的事。

中新网报道称，短短十余分钟，陆克文风趣的语言和流利的中文，屡次引发笑声和掌声。

陆克文表示，他自澳洲国立大学中文系读书开始学习中国语言、历史文化，至今已40多年，“已经是老干部了”！从1978年十一届三中全会开始，这位“中国通”对每一次党代会，包括刚刚举行的十九大，都会研究学习。

他笑言，作为一名百分之百的老外，对中国的了解虽然有一定的局限性，但作为学者、外交官、商人、国家总理、朋友，他一直关注中国的政治、经济、外交等。陆克文表示，中国经济发展在过去30多年取得了巨大成就，在他开始学习中文的时候，中国的经济总量和澳大利亚经济总量差不多，但现在变化很大，“今天，以购买力平价计算，中国已经超过美国；十年内，以市场汇率计算，中国经济同样会超过美国。”

陆克文赞扬数亿中国人脱离了贫困，是一件很了不起的事。据其介绍，由于父亲去世早，母亲及其兄弟姐妹有时居无定所，“所以我老陆，深知贫穷没有任何尊严，能从贫困的屈辱中解放是天大的一件事，中国应该为取得的成就感到自豪。”

在他看来，中国经济的未来不光关系到中国，也影响全世界，对世界来说，过去五年的全球经济面临许多不利因素，美欧表现都不太好，世界经济需要新的增长级和动力源。而粤港澳大湾区是继纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区之后的世界第四大湾区，是中国建设世界级城市群参与

全球竞争的重要空间载体。他认为，中国经济的平衡充分发展需要去产能、去库存、去杠杆，需要发展服务业和可持续发展。与此同时还需要继续开放，尤其是金融业的开放，也是增加中国经济竞争力的重要手段。

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