尼泊尔取消水电站协议 葛洲坝集团：不影响业绩完成

针对近日尼泊尔政府取消此前与中国葛洲坝集团股份有限公司签订的布迪甘大吉水电站项目谅解备忘录一事，中国能源建设集团下属葛洲坝集团18日在上交所发布公告称，该备忘录为意向性协议，其中的项目预算金额不在公司已披露的新签合同总额之内，该备忘录的取消不会对公司本年度新签合同计划及生产经营造成不利影响。

新华社报道，2017年6月，葛洲坝集团与尼泊尔能源部正式签署布迪甘大吉水电站项目的谅解备忘录，拟约定以 EPC+F 模式对项目进行研究，并提交技术方案与融资方案，经尼泊尔能源部审核后，与业主协商完成总承包合同的签订。

公告显示，11月16日，该公司收到尼泊尔能源部发来的《尼泊尔能源部与中国葛洲坝集团关于以EPC+F 模式开发布迪甘大吉 1200MW水电站项目MOU的相关事宜的函》，尼泊尔政府决议决定终止上述谅解备忘录。

公告表示，该备忘录的签署经过尼泊尔能源部和内阁审批程序通过，符合尼泊尔当地法律和有关程序规定。自备忘录签订以来，公司严守备忘录约定，严格履行职责，积极推进该项目。此次尼泊尔政府决议决定终止上述谅解备忘录，为尼泊尔政府单方面取消。

公告称，葛洲坝集团将采取必要措施，维护公司正当权益，秉承“公平、诚信、共赢”的合作精神，继续保持与尼泊尔社会各界真诚合作。

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