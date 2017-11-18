比利时检方吁引渡加区前领导人回国

（早报讯）西班牙加泰罗尼亚自治区前领导人普伊格蒙特及其四名助手的律师17日对媒体表示，布鲁塞尔一审法院合议庭当天下午在对五人进行闭门聆讯的过程中，比利时检方要求立即执行欧洲通缉令，将这五人引渡回西班牙。

据中通社报道，辩方律师表示，合议庭将在12月4日听取辩方意见，并在此后一周内作出裁定。按照相关程序，如果控辩双方都不对合议庭的裁定提出异议，普伊格蒙特等人将在裁定后的10天内被遣返回西班牙。相反，如果有一方提出异议，则可上诉至一审法院立案庭，立案庭会在15天内作出裁决。接下来，案件将进入二审程序，二审法院将在30天内作出判决。如果任何一方不服判决，均可上诉至上诉法院，上诉法院会在15天内作出判决。

外媒报道，西班牙首相拉霍伊周五称，他会遵守比利时法院的任何决定，并对当地的司法程序表示信任及尊重。

普伊格蒙特10月27日代表加区议会单方面宣布“独立”。拉霍伊当晚宣布解除普伊格蒙特职务，解散加区议会，并宣布12月21日举行自治区选举。西班牙国家法院本月3日签署命令，在国际范围内通缉逃往比利时的普伊格蒙特。

普伊格蒙特及其助手5日向布鲁塞尔警方自首，旨在将其引渡的司法程序随即启动。比利时预审法官当晚作出裁定：未经预审法官允许，普伊格蒙特及其助手不准离开比利时国境，必须在固定地点居住，法院或警察机构的每次传讯以及每一次庭审都必须及时到庭。

免费试阅14天