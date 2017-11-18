安华赠诗纳吉：大选抗争到底

（早报讯）马来西亚首相纳吉与夫人罗斯玛昨天一起到吉隆坡中央医院探访反对派领袖安华，并祝福安华早日康复。安华过后赋诗一首回敬纳吉：大选时抗争到底。

纳吉与罗斯玛昨日到医院探望安华时，安华夫人旺阿兹莎也在场。马来西亚朝野巨头放下政治歧见在医院温馨相见的照片在纳吉面簿曝光后，立即引起瞩目。

安华过后在自己的面簿以班顿诗歌回应：“稻米成熟就收割，莫待明天任枯萎。接待探访坦荡荡，大选坚决来对抗。”（Tuai padi antara masak, Esok jangan layu-layuan. Ziarah kami antara nampak, Esok pilihanraya Lawan Tetap Lawan）。

班顿诗歌的后面也附上#释放安华（#BebasAnwar）和#解放人民（#BebasRakyat）的标签。

“释放安华”面簿专页也上载纳吉夫妇探望安华及旺阿兹莎的四人合照，并指纳吉此行只是博取廉价宣传。“自己做了（亏心）事，却又想要当英雄。自己调高汽油价格，又给电单车五令吉汽油。自己把人（安华）送进监狱，又到医院探访（安华）。猜猜此人是谁？身穿浅蓝者还是红衣者？”

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