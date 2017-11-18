克什米尔地区枪战 至少七死

（早报讯）印度军方消息说，印军与武装分子18日在印控克什米尔地区发生激烈枪战，五名武装分子被击毙，两名印方人员死亡。

据新华社报道，枪战发生在印控克什米尔首府斯利那加以北32公里的班迪波拉地区。

印度国防部发言人拉杰什上校称，印度军方和警察联合行动小组在接到线报后，开展了对这批武装分子的包围行动。印军包围圈不断收紧，活动空间受到不断挤压的武装分子率先向印军开火。

印度军方称，被击毙武装分子的身份已查明，但尚未公布。

此前，这一地区曾发生过一场枪战，两名武装分子和两名印度军人丧生。

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