环时：勿期待宋涛化解朝核僵局

据中时电子报报道，中共中央总书记习近平派遣中联部部长宋涛以特使身份，各方高度关注能否化解朝核僵局。宋涛18日与朝方就朝鲜半岛和区域情势交换意见，不过大陆官媒《环球时报》发表社评强调，宋涛不是魔术师，如果美国及朝鲜仍坚持各自的逻辑，拒绝相向而行，宋涛就是帮着把门推开一条缝，它随时还会重新关上。

《环球时报》以“对宋涛访朝鲜外界不应抱过高期待”的社评直言，这种期待所依据的对中朝关系的认识未必都客观、准确；华府一直希望北京“帮着解决”朝核问题，高估了中国对朝鲜施加影响的能力。事实是，目前中朝两党和两国关系都处在相对的低谷，双方围绕朝核问题存在分歧，影响了彼此的信任，中朝的高层交往大大减少。

社评强调，美韩这段时间对朝核问题一筹莫展，因此对宋涛或能带来转机抱有希望；中国是解决朝核问题的重要一方，但不是决定性的一方，朝核僵局能否打破，关键要看美国和朝鲜是否已经形成那样的政治决心。

《环球时报》认为，总的来看，美朝立场的差距依然巨大，朝鲜对外界高度不信任，看上去仍保持着要“胜利完成”核弹试验的决心。川普政府的基本策略仍是施加更大压力，以压促变。现在受到注意的是，朝鲜核试最近两个月的沉寂只是“间歇”，还是一个探测气球？华府表现出的灵活性是否会扩大，与朝方的“沉寂”互动起来？

社评指出，美方在朝鲜半岛的军事活动总的来看在增加，不过华府下半年以来也正式宣布“不寻求颠覆平壤政权”等“四不政策”，展现身段柔软的一面。美国是半岛问题真正的战略主动方，影响局势走向的资源和手段最多，华府需要展现改变半岛局势面貌的真正魄力。让朝鲜有安全感，恐怕是解决朝核问题的基本前提。

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