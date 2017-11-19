穆加贝将与军方展开第二次谈判，其侄子称其“誓死不退位”

津巴布韦国家电视台报道称，总统穆加贝将于当地时间周日(19日)与军方展开第二次谈判。16日，双方进行了第一次谈判，但谈判并未取得成果。在谈判中，穆加贝拒绝在2018年总统大选前让位。

据海外网引述《津巴布韦邮报》18日消息，穆加贝的侄子帕特里克·朱沃(Patrick Zhuwao)表示，穆加贝和他的妻子格蕾丝“准备为正确的事情而死”，无意为这场军事政变正名而下台。在南非的一个秘密地点接受路透社采访时，朱沃说，自从军方15日夺取政权以来，穆加贝几乎没有睡觉，但他的健康状况很好。

当地时间17日，穆加贝被军方扣留后公开露面，主持了津巴布韦开放大学的毕业典礼。这是津军方采取军事行动以来，穆加贝首次在公开场合现身，但他并没有发表讲话。

据美国CNN新闻网、半岛电视台等报道，在津巴布韦军方采取行动“软禁”该国总统穆加贝之后，当地时间18日，成千上万名津巴布韦民众走上街头，要求这位93岁的总统辞职。一些民众打出了“我们希望穆加贝辞职”的标语，也有人身着印有津巴布韦国旗的衣服参加游行。

据当地媒体17日报道，津巴布韦执政党津巴布韦非洲民族联盟-爱国阵线(民盟)的10个省级机构发表声明，要求民盟主席兼第一书记、总统穆加贝辞职。

据津巴布韦媒体报道，该国10个省的民盟机构要求穆加贝辞去党内和政府职务，理由是他“已经失去了对党和政府的控制权”。他们同时建议民盟中央在48小时内召开特别会议，对党内进行调整。

当地时间15日凌晨，津巴布韦总统官邸传出三四十声枪响，位于津巴布韦首都哈拉雷的士兵及武装车辆封锁了通往政府办公室、国会大楼与法庭的道路。津巴布韦军队负责人随后在国家电视台进行现场直播讲话时表示，军队的目标并非总统穆加贝，而是威胁总统的犯罪分子，这些“犯罪分子”造成了社会和经济方面的损害。

津巴布韦执政党多次强调津巴布韦没有发生政变，只是经历了一场“没有流血的政权更迭”，扣押穆加贝及其家人“是为了国家的宪法和安全考虑”，“副总统姆南加古瓦将带领执政党走向更美好的未来”。

而穆加贝总统的妻子格雷丝目前仍下落不明，此前有报道称她已前往纳米比亚，不过纳米比亚16日否认了该传闻。

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