多议题上仍存分歧，15小时彻夜谈判未能推进德国新政府组阁

原定于11月18号开展的德国新政府组阁正式谈判，在长达15个小时的连续试探性谈判之后并没有重大进展，德国组阁事宜将因此有可能继续延长，甚至出现前所未有的僵局。

据澎湃新闻报道，据法国24小时新闻台11月17日报道，由于参加组阁谈判的各党派并没有取得突破，德国总理默克尔表示其领导下的保守派政党将就气候变化的相关政策进一步妥协，以求达成协议。

默克尔表示，“虽然谈判遇到了种种困难，但我们仍然应该坚持下去，因为组建新任政府是选民交给我们的任务和使命。这是值得的！”

另据法国国际广播电台17日报道，目前谈判各方仍然就涉及气候、难民接纳和欧元政策等核心问题胶着，分歧仍然很大。

报道指出，难民方面，默克尔领导联盟党和自民党希望采取限制难民人数，给德国每年接纳的难民数量设置上限，大约在20万人左右的位置上封顶。绿党则不愿听到设置“上限”的说法，并希望明年开始重新恢复叙利亚和阿富汗持有暂时避难身份的难民和家庭团聚的行动。

在气候方面，各方均表示支持巴黎气候协定的目标，但就多少个国家需要减排，减多少的具体问题无法达成一致。绿党还拒绝给出一个确切的日期来结束机动车燃油发动机使用，更倾向于在税务上引导人们使用清洁能源汽车。此外，在欧元政策问题上各党派存在的分歧一时看起来也难以协调。

欧洲本地新闻网在18日的报道中分析指出，如果最终组阁谈判破裂，德国将可能很快重新展开选举。而这也意味着默克尔将受到越来越多的批判和指责，并可能进一步助力极右翼德国选择党（AfD）的选情。政治学家阿尔布莱希特?冯?卢克（Albrecht von Lucke）在接受采访时表示，“现在看来默克尔不是在为了捍卫意志与政策而战斗，而是在为了保住权力而努力。”

免费试阅14天