若特朗普非法下令核攻击 美核武司令明言抗命

美国与朝鲜关系日益紧张，多名共和党与民主党的参议员都担心总统特朗普会轻易启动战争，已呼吁透过立法，限缩总统使用核武的权力。负责监督核武装备的美国战略司令部司令海腾（John E. Hyten），周六在加拿大出席国际安全论坛时表明，若特朗普下令“非法”发射核弹，他将会抗命，并尝试找出其他方法解决问题。

据星岛日报报道，海腾在加拿大新斯科舍省哈利法克斯国际安全论坛上，被问及如果特朗普“非法”要求发射核武，会如何抉择？他答道：“我知道有些人会认为我们很愚蠢，但我们并不愚笨，我们会对这类事情深思熟虑。当你肩负这种重大责任，怎能不深思熟虑？”

他续称：“作为战略司令部司令，我负责向总统提供意见，而总统则会作出决定。若有关决定是非法的，猜猜会发生甚么事？我会说‘总统先生，那是非法的’。猜猜他会怎么回应？他将会问‘要怎样才合法？’我们其后便会集思广益一些可行方案，应付任何情况。这就是运作方式，并非如此复杂。”

海腾说：“若你执行非法命令，你会坐牢，余生恐怕要在狱中度过”。而有关规则适用于任何命令，包括发射核弹。美国国防部并未对海腾的说法置评。

特朗普一向以难以捉摸和行为火爆闻名，外界担心他可能会单方面下令发动没必要的核武攻击，促使国会参议院两党成员最近曾辩论此议题，质疑特朗普发动战争、动用核武以及加入或终结国际协议的权限。

事实上，美国与朝鲜关系紧张，特朗普一再与朝鲜领导人金正恩火爆互骂，并在联合国大会首度发表演说时，扬言不惜“彻底摧毁”朝鲜。

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