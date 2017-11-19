马来西亚选民较关心经济议题

（早报讯）马来西亚大选将近，一些政党与政治人物开始挑动种族及宗教情绪以争取选民支持。但民调发现经济与社会议题才是影响选民投票取向的最主要因素。种族及宗教因素在这次大选的影响力不如前两届大选。

马来西亚国际伊斯兰大学讲师玛祖基昨天出席“2017年马来西亚自由峰会”时表示，种族与宗教因素并非下届大选时选民投票给哪个政党的主要考量。

他说，国际伊斯兰大学研究团队之前的调查显示，选民最关注的经济与社会议题，其中物价上涨是94.1%的受访者最关心的事项，其他议题还包括罪案率（92.9%）、社会问题（92.5%）、令吉贬值（92.5%）、贪污（92.3%）与房价上涨（90.7%）等。

换言之，关心这些议题的受访选民都超过九成。但只有76.1%的受访者表示关注种族课题。

玛祖基表示，种族与宗教课题在上两届的全国大选扮演着举足轻重的角色，但研究结果显示，种族课题在来届大选仍将影响选民的投票取向，但其影响力将不如上两届大选。

他说：“巫统及民主行动党在过去大选大玩种族课题，确实影响选举成绩，但这些课题并非影响选民的主要因素。”他认为选民如今投票时不会因候选人的种族及宗教与自己相同而支持他，反而会考虑选人是否努力服务人民及解决各种民生问题。

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