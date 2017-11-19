（早报讯）马来西亚大选将近，东马砂拉越及沙巴要求按“1963年加入马来西亚协议”恢复权益的呼声也日益高涨。东马是执政党国阵的重要票仓，因此联邦政府十分重视这些要求。

来自砂拉越的首相署部长南茜苏克里昨天在记者会表示，砂拉越政府要求联邦政府成立副首相阿末扎希领头的“协商砂拉越权益与权力下放高级专案小组”是合理的，因为砂拉越有权了解自己根据“1963年加入马来西亚协议”所应享有的合法权益。

她说，成立上述专案小组并非砂首长阿邦佐哈里上台后才有的计划，前任首长阿德南早有此意。

南茜苏克里目前与来自沙巴的马来西亚外交部长阿尼法正领导一个“联邦政府与砂沙两州权力下放指导委员会”她认为建议中的高级专案小组并不影响“权力下放指导委员会”。

她表示：“这（成立高级专案小组）并不影响我们（权力下放指导委员会），他们（高级专案小组）有其（职务）。”

她说，砂拉越政府早前委派律师团到伦敦研究“1963年加入马来西亚协议”，以了解协议的基本精神并确认砂拉越根据协议所应享有的权益。她表示，砂拉越一直与联邦政府商讨权力下放事宜。

此外，首相纳吉昨天则在沙巴兵南邦表示，他希望沙巴人民给联邦政府一些时间诠释上述协议，然后才能着手修改。

纳吉在沙巴团结党第32届年度大会开幕礼上向沙巴民众保证，他在任期间没有任何剥夺沙巴人权益的意图。“如果（沙巴）有什么（权益）被拿走，我们（联邦政府）将归还。”

纳吉说“（沙巴民众）不必担心（公开）提到加入马来西亚协议，我不像那个人（前首相马哈迪）会用内安法令捉人。……，那人不在（位）了，内安法令也废除了。”

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