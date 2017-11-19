印度博物馆要打破禁忌：厕所不肮脏

（早报讯）今天(19日)是“世界厕所日”，厕所在印度仍是敏感议题，新德里一座博物馆试图打破有关厕所的禁忌，告诉人们厕所并不肮脏；馆内最引人瞩目的是一个内建马桶的法国国王宝座。

中央社报道，根据联合国儿童基金会，印度约一半人口（6亿人）在户外上厕所。印度拥有手机的家庭占90%，但家中没有厕所的占了70%。

法新社引述专家说，印度人在户外上厕所，一方面因为贫穷，另方面则是认为家里有厕所会不干净。

位于新德里郊区的“苏拉布国际马桶博物馆”馆藏众多，法国国王路易14世所用的木制宝座复制品就收藏在其中。

博物馆策展人说，路易14世据信饱受便秘之苦，因此会边上朝边在宝座大号，以节省时间。

每天都有数十名好奇的游客前来博物馆参观。除了几秒内就能清掉排泄物的21世纪马桶之外，游客还能一窥具有悠久历史的座椅式马桶、便壶，以及坐浴桶。

印度“新闻分钟”报道，厕所设施存在历史悠久，可能在罗马帝国诞生之前就已经有类似设施。

博物馆与非营利组织“苏拉布国际”创办人巴扎克说：“这是相当特别的博物馆，我相信这种博物馆在全世界只有一座。”

他说：“我们想要在卫生与厕所之间开启健康的对话，我们想要告诉人们，厕所不是肮脏的字眼。”

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