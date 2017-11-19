全球变暖削弱植物“吸碳”能力

（早报讯）植物可以通过光合作用吸收并转化二氧化碳。不过，一项国际研究显示，随着全球变暖的加剧，植物的这种“吸碳”能力受到削弱，人类应对气候变化行动应该考虑到这一因素。

植物吸收二氧化碳之后，除了将部分二氧化碳和水合成有机化合物并释放出氧气，还有一部分二氧化碳会通过植物的“呼吸”再次排出到大气中。

新华社报道，澳大利亚、英国、美国和新西兰等国研究人员组成的科研团队发现，植物释放出的二氧化碳要比人们预计的多出30%，而且随着全球变暖，植物的二氧化碳释放量还会进一步增加。

澳洲国立大学研究人员负责这项研究的数据采集部分，100个采集点广泛分布在全球各地：从澳洲的荒漠到北美、欧洲的落叶林，从北极苔原到南美热带雨林，他们共收集了约1000种植物的二氧化碳排放量数据。

参与研究的该校生物研究所教授欧文·阿特金说，目前使用化石能源排放的二氧化碳约有25%被植物存储和转化，但植物的这一贡献在未来可能要打折扣，因为气候变暖使植物本身的二氧化碳排放有所增加。

研究人员认为，使用碳循环模型分析这些数据可以为人们提供新的视角，深入观察全球植物碳排放以及未来气候如何影响这一进程。

这项研究的论文发表在新一期英国《自然·通讯》杂志上。

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