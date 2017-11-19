廖中莱：凯利岛港口计划并未搁置

（早报讯）马来西亚交通部长廖中莱表示，当局并未搁置在雪兰莪凯利岛（Carey Island）打造第三港口的计划。他说，外传这个计划已经搁置的消息，是误导人民的假新闻。

《海峡时报》上周五引述消息指两个航运联盟将货运航线从巴生港转移到新加坡，导致巴生两大港口的吞吐量大减，以及当局批准扩充巴生西港而暂时没必要再在凯利岛兴建新港口，所以当局决定暂时搁置这个计划。

廖中莱今天表示，凯利岛的港口发展计划是巴生港的一部分而并非全新的港口。“我们目前拥有（巴生）北港和西港。凯利岛是第三港，也是港口自由贸易区，其发展潜能无限。”

他说，巴生港口1000英亩地都已用完，因此必须开发凯利岛的5000英亩地，让巴生自由贸易区有更大平台推动贸易。

此外，有报道指法国达飞轮船（CMA CGM）和中远海运等组成的海洋联盟（Ocean Alliance），以及阿拉伯联合国家轮船公司（UASC）与赫伯罗特（Hapag-Lloyd AG）等组合的THE Alliance联盟，今年4月把货运航线从巴生港转移到新加坡，导致巴生港超过一半的亚洲—欧洲货运转移到新加坡而造成转运吞吐量年减至200万个标准箱（TEU）。

廖中莱表示，巴生港出口量并未减少而只是转运量减少。他认为，转运量减少是因为一些货物改由新加坡转运至其他国家但他指这只是暂时性的。他表示，随着马来西亚经济不断增长，巴生港的出口量也不断增加。

凯利岛的港口计划是由马来人首富赛莫达旗下的马矿业（MMC）领军。廖中莱去年7月初表示，马来西亚将中国合作在凯利岛打造巴生第三个深水港。首相纳吉今年4月访问印度时则表示，马来西亚及印度公司将在凯利岛联合发展总值约1400亿令吉（约457亿新元）的港口和海事城市项目。

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