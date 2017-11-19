明年大地震恐增多 热带地区风险最大

（早报讯）美国科学家警告，随着地球自转速度周期性放缓，明年全球各地发生大地震的次数可能会大幅增加。

联合报援引英国《卫报》报道，科罗拉多大学教授比尔汉姆和蒙大拿大学教授本迪克上月在美国地质学会年会上发表合撰论文，指出地球自转与地震活动之间存在关联。

他们相信，地球自转速度的变化可能引发强烈的地震活动，尤其是在人口密集的热带地区。

地球自转速度的波动虽然很小，由此导致的白昼时长变化仅为一毫秒，但仍可能和大量地底能量的释放有关。

比尔汉姆和本迪克分析了自1990年以来发生的7级及以上地震，发现有五个时期的大地震明显多于其他时期。比尔汉姆说：“在这些时期，每年有25到30次强震，其他时期每年约15次强震。”

研究人员尝试找出有强烈地震活动的时期和其他因素之间的关连，结果发现当地球自转速度略微减慢，接下来就是强震数量增加的时期。过去150年间，有好几个约为五年长的时期，地球自转变慢，而其后都跟随强震数量增加的时期。

比尔汉姆说：“这很直白。对于未来的强震，地球给我们五年预告期。”

地球大约在四年多前开始周期性的放慢自转。比尔汉姆表示：“我们可以推断，明年应该会看到强震数量增加。今年情况还好，至今只有大约六次强震。2018年起，可能每年动不动就20次。”

这些地震会在何处发生很难预测。不过比尔汉姆说，和白天长度变化有关的强震似乎大多发生在赤道附近。地球上约有10亿人口住在热带地区 。

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