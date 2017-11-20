专家：美应重新引战术核武入东北亚迫朝谈判

（早报讯）美国卡内基国际和平基金会副会长、美国前在台协会台北办事处长包道格近日在亚洲协会香港中心，就美国总统特朗普近期亚洲之行发表评论。

包道格在重点谈到朝鲜问题时表示，未来六个月到一年将是朝鲜问题一个极为复杂和危险的阶段，美国不能指望中国帮助“解决”朝鲜问题，美国需要更进取的政策，包括在东北亚地区重新引入战术核武器，设法摧毁朝鲜试射能够打到美国的导弹等等，以实力为后盾，施压朝鲜谈判。

美国之音报道，曾在几位共和党总统任职期间担任过重要职务的包道格（Douglas Paal）表示，华盛顿学术界和政府中多数人认为，中国是解决朝鲜问题的关键。而他不同意这种看法。

作为美国亚洲问题专家的包道格认为，美国对朝鲜问题不够大胆，表现不足，美国应当更加进取。

他说，美国应当极大地扩大在韩国、日本，以及美国的阿拉斯加的导弹防御，还有就是将战术核武器重新引入东北亚地区。

包道格表示，美国越为朝鲜拥有可威胁美国的装载在弹道导弹上的核能力烦恼，美国就越看起来不会履行美国将核保护延伸至日本和韩国的承诺。

他说：“我认为，提供核保护和给我们与北韩谈判的筹码的捷径是，重新引入战术核武器，装载在美国军舰、飞机、潜艇上，而不用部署在日本和韩国领土上。”

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