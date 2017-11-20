法将禁止巴黎穆斯林街头祈祷活动

（早报讯）法国内政部长科隆近日在接受媒体采访时宣称，当局将采取行动禁止巴黎西北部郊区克利希镇的穆斯林街头祈祷活动。此前，该事件曾引起了法国右派政客和部分当地居民的不满和抗议。

法广网站报道，克利希镇是一个容纳了多民族的社区，在当地共5.2万的居民中有不少都是穆斯林和新移民。由于克利希镇的一家清真寺因占用政府用地，在今年3月遭到镇政府下令关闭，计划改建为多媒体图书馆，从而引起了穆斯林居民的不满。他们则在此后于每周五以举行街头祈祷的方式来对镇政府的决定表示抗议。尽管克利希当局与活动的组织者进行了多次沟通，并要求这些人使用邻近的另一个占地面积为1500平方米的清真寺活动，但遭到了穆斯林领袖的拒绝。他们认为政府提供的地点地方太小，且交通不便，因此当地的街头祈祷活动延续至今。

由于问题长期得不到解决，原本发生在一个小镇的争议逐渐引起了法国社会和政治界的关注和兴趣。由巴黎大区区长、右翼共和党人佩克雷斯（Valerie Pecresse）领衔的反对者们就在本月初组团前往当地，以示威游行的方式干扰和阻止了街头祈祷活动在当天的举行。他们还以穆斯林“非法占用公共场所为由”，要求政府下令禁止该活动的继续进行。

对此，科隆在最近接受法国媒体的采访时做出表态，并宣称：“公共街道将不再会是穆斯林的宗教活动场所，我们将阻止街头祈祷的发生。”另就穆斯林领袖指责当局不给予新的地点建造清真寺的指控，科隆则表示内政部已与地方政府开始着手解决这一问题。他还指出，穆斯林必须有个正式的文化地点，进行祈祷等宗教活动。

得到消息后，克利希镇的一家穆斯林组织计划在下周五于镇中心再次举行街头祈祷活动，以示抗议。

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