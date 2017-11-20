利比亚“奴隶拍卖”市场 1200新元能买两奴隶

（早报讯）21世纪的地球竟然还存在“奴隶拍卖”？日前发生在利比亚的一场“奴隶拍卖会”引发关注，让世界震惊。非盟以及非洲多国领导人和政客谴责这一做法，法国民众还为此专门组织一场抗议游行活动。19日，利比亚政府正式表示将介入调查。

香港新闻网报道，美国有线电视新闻网(CNN)最先对利比亚的“奴隶”拍卖市场进行曝光。在CNN获得的一段视频中，两名奴隶被称为“强壮且适合农场劳动”，并最终以1200利比亚第纳尔(约1190新元)的价格被售出。

CNN调查发现，利比亚首都的黎波里附近存在至少9个奴隶拍卖点。一场“拍卖会”仅六七分钟，十几名奴隶就可被卖给新的“主人”。这些被贩卖的人口大多来自撒哈拉以南非洲地区。

每年有成千上万名难民和移民湧向利比亚边境，他们中的大部分人已卖掉全部家当，希望去欧洲寻找更好的生活。但随着近期利比亚海岸警卫队开始打击非法移民船只，很多移民被人贩子控制。当他们花光所有积蓄又欠下债务，只能成为“奴隶”，被“主人”低价出售抵债。然而被剥削之后，很多人又被以“劳动量不足以抵债”为由再次转卖。除此之外，人贩子还联系一些移民的家人，向他们索要赎金。

免费试阅14天