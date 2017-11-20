英国女王夫妇举办家宴庆祝“白金婚”

（早报讯）英国女王伊丽莎白二世和丈夫菲利普亲王20日迎来结婚70周年纪念日。根据白金汉宫发表的声明，女王夫妇当天不举行公众庆祝活动，而是在温莎城堡举办王室私人晚宴，邀请亲人共同庆祝他们的“白金婚”。

新华社报道，根据安排，伦敦威斯敏斯特大教堂将在当天下午鸣钟三个多小时以庆祝这一盛事。1947年11月20日，21岁的伊丽莎白公主和26岁的远房表兄菲利普正是在这座教堂举办了盛大婚礼，当时全球超过2亿人通过新闻广播收听了婚礼实况。

为纪念女王“白金婚”，英国皇家邮政将于纪念日当天发行一套六枚邮票，民众可通过这套邮票重温女王订婚、婚礼和蜜月行的照片；白金汉宫也在纪念日前夕发布了一张女王夫妇在温莎城堡的最新合影。

女王伊丽莎白二世和菲利普亲王的婚姻被英国媒体誉为英王室历史上时间最长、最成功的婚姻典范。身为王位继承人，伊丽莎白不能外嫁，菲利普为此放弃了希腊王位继承权、加入英国国籍。2007年两人“钻石婚”庆祝日，女王在演说中称赞菲利普亲王多年来“一直陪伴左右，是我的力量所在”。

现年96岁的菲利普亲王已于今年秋天正式退休，不再承担王室公务。91岁的伊丽莎白二世是英国在位时间最长的君主。

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