白礁复核案 巫青团长炮轰李显龙

（早报讯）马来西亚巫统青年团（巫青团）团长凯利强烈谴责新加坡总理李显龙有关马来西亚政府要求国际法庭复核白礁主权的决定，是出于为即将来临的大选而做出具有政治目的的决定，指后者这番言论是非常不负责任，并且将会破坏两国日愈良好的关系。

凯利也是青年及体育部长。他说：“我要告诉新加坡总理（李显龙）和新加坡政府，马来西亚政府视国家原则，包括白礁主权在内是一个非常重要和严肃的课题，而不是一个可以被用作为大选时搬出来玩弄的课题或政治目的。

“我们要求国际法庭复核白礁的主权问题，是因为基于最新的发现，因此这完全与大选无关。我们早在今年初就已经向国际法庭申请复核白礁主权问题，而有关最新的发现则是在去年，完全与大选的时机无关，何况我们至今都还不知道大选会在什么时候。 ”

《星洲日报》报道，凯利也表示已经在稍早前就此发出了文告。

凯利今天上午率领巫青团执委会委员巡访设于吉隆坡独立广场的“2017年我的国家博览会”（Ekspo Negaraku 2017）。陪同巡访的尚有巫青团副团长凯鲁阿兹万等巫青团执委。

马来西亚今年2月入禀海牙国际法院，要求复核2008年的白礁主权裁决。李显龙昨日在人民行动党大会上指出，这是个“旧议题”，法院也已给出最终的判决，但马来西亚却选择旧事重提。“我不清楚马来西亚的动机是什么，但他们即将迎来大选，（申请复核白礁判决）或许与这有关。”

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